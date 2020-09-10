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ЗАЗ поставлятиме
автобуси в Євросоюз

ЗАЗ поставлятиме автобуси в Євросоюз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:00

ЗАЗ поставлятиме автобуси в Євросоюз

Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобільний завод (ЗАЗ) завершив випробування і отримав сертифікат Євро-6 та налагодить поставки техніки в Євросоюз.

Дивися повний текст ЗАЗ поставлятиме автобуси в Євросоюз.
R2
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Уморили, упал под стол... Кому такие ведра с болтами нужны в ЕС, их и даром не возьмут, пусть своим сертификатом утрутся...
agcsc
 
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Получить сертификат != будут поставлять.
RomanTik
 
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