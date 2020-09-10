Запорізький автомобільний завод (ЗАЗ) завершив випробування і отримав сертифікат Євро-6 та налагодить поставки техніки в Євросоюз.
Дивися повний текст ЗАЗ поставлятиме автобуси в Євросоюз.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:00
ЗАЗ поставлятиме автобуси в Євросоюз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЗАЗ поставлятиме автобуси в Євросоюз.
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:00
Уморили, упал под стол... Кому такие ведра с болтами нужны в ЕС, их и даром не возьмут, пусть своим сертификатом утрутся...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|