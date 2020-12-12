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Марченко: На початку нового року Україна зможе позичати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:06
Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що на початку нового року ситуація із запозиченнями зміниться і Україна зможе позичати гроші на вигідніших умовах.
Дивися повний текст Марченко: На початку нового року Україна зможе позичати гроші на вигідніших умовах
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:06
Слава Україні! За це стояв Майдан!
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