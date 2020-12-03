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Мінцифри запроваджує
електронні ТТН в Україні

Мінцифри запроваджує електронні ТТН в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:38

Мінцифри запроваджує електронні ТТН в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Е-ТТН спростить отримання послуг для всіх учасників транспортного процесу.

Дивися повний текст Мінцифри запроваджує електронні ТТН в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:38

Для контроля наложек.
Всех за ноздрю.
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