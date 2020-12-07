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Допомога для ФОПів: «Дія» отримала понад 5 тисяч заявок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:49
Пропонуємо до обговорення:
На порталі "Дія" за 10 годин зареєстрували вже понад п'ять тисяч заявок на одноразову грошову допомогу для ФОПів та найманих працівників.
Дивися повний текст Допомога для ФОПів: «Дія» отримала понад 5 тисяч заявок
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