На порталі "Дія" за 10 годин зареєстрували вже понад п'ять тисяч заявок на одноразову грошову допомогу для ФОПів та найманих працівників.
Дивися повний текст Допомога для ФОПів: «Дія» отримала понад 5 тисяч заявок.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:49
Допомога для ФОПів: «Дія» отримала понад 5 тисяч заявок
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Дивися повний текст Допомога для ФОПів: «Дія» отримала понад 5 тисяч заявок.
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:49
Брехня. Цей розділ послуг Дії " Одноразова допомога ФОПам і найманим працівникам" в розробці.Це на 11.48 14.11.2020р. за Київським часом.
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