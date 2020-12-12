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Дванадцять банків отримали 11 млрд грн рефінансу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 гру, 2020 12:20
Пропонуємо до обговорення:
У п’ятницю НБУ провів тендер з підтримки ліквідності банків строком до 84 днів (3 місяці) та 1820 днів (5 років).
Дивися повний текст Дванадцять банків отримали 11 млрд грн рефінансу
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Додано: Пон 14 гру, 2020 12:21
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