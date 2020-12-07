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Чи достатньо ФОПам допомоги
у розмірі 8 тис. гривень...

Чи достатньо ФОПам допомоги у розмірі 8 тис. гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:51

Чи достатньо ФОПам допомоги у розмірі 8 тис. гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua вирішив запитати читачів порталу, чи допоможе бізнесу "президентська виплата" у 8 тисяч.

Дивися повний текст Чи достатньо ФОПам допомоги у розмірі 8 тис. гривень (опитування).
R2
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47.11 и 47.19 - ОТКАЗ!!!
stanislav_ysm
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:21

захожу Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проверяю свой КВЕД 47,89 Захожу в ДИЮ и
Основний КВЕД вашої організації станом на 31.10.2020 не відноситься до тих, стосовно яких вживають карантинні обмеження. Тому одноразова матеріальна допомога не може бути надана. И куда стучать????
odessa950
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:37

odessa950 - никуда :(, просто кто-то держал людей чтобы не увольнять, платил налоги за этих полгода, сам почти по нулям выходит, НО кому-то денег дали, кому-то списали долги... как было написано в одном из комментариев: НАЛОГИ ПЛАТЯТ В УКРАИНЕ ЛОХИ!!!
stanislav_ysm
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:03

чи достатньо ФОПи платили податки?
vitaliygoodlife
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