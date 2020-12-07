Finance.ua вирішив запитати читачів порталу, чи допоможе бізнесу "президентська виплата" у 8 тисяч.
Дивися повний текст Чи достатньо ФОПам допомоги у розмірі 8 тис. гривень (опитування).
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Додано: Пон 14 гру, 2020 18:51
Чи достатньо ФОПам допомоги у розмірі 8 тис. гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи достатньо ФОПам допомоги у розмірі 8 тис. гривень (опитування).
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:21
захожу Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проверяю свой КВЕД 47,89 Захожу в ДИЮ и
Основний КВЕД вашої організації станом на 31.10.2020 не відноситься до тих, стосовно яких вживають карантинні обмеження. Тому одноразова матеріальна допомога не може бути надана. И куда стучать????
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:37
odessa950 - никуда :(, просто кто-то держал людей чтобы не увольнять, платил налоги за этих полгода, сам почти по нулям выходит, НО кому-то денег дали, кому-то списали долги... как было написано в одном из комментариев: НАЛОГИ ПЛАТЯТ В УКРАИНЕ ЛОХИ!!!
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:18
vitaliygoodlife - столько сколько нужно по закону + все оформлены, если интересно...
Додано: Вів 15 гру, 2020 09:35
47.89 входит в список для компенсаций.
Попробуйте еще раз. Попробуйте, если подавали через мобильный додаток, подать через портал. Или наоборот. Иногда помогает.
Хотя подавляющее большинство, пытавшихся подать, жалуются, что идут мифические отказы в основном на то, что ваш КВЭД не подходит, хотя КВЭД в утверждённом списке, и второе якобы вы недоплатили ЕСВ, хотя по данным налоговой говорят всё уплачено.
Короче дуриловка какая-то, или программу левой ногой сделали, или специально так настроили.
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:35
Читаем внимательно:
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
А нужно:47 .Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами. Читайте внимательней.Все верно. Вы не в теме. изучайте КВЕД. Соррян. Но Вы не правы.
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:03
По моему Вы глубоко не в теме.
47 - это общий раздел в КВЭДах, в основном розничная торговля.
Он не пишется в реестрах, в реестрах всегда конкретика, 47... и две цифры после точки.
47... относящиеся к торговле продтоварами не попали в список, остальные попали.
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