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Дубілет запустив сервіс
програмних кас Checkbox (відео)

Дубілет запустив сервіс програмних кас Checkbox (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:38

Дубілет запустив сервіс програмних кас Checkbox (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Програмний РРО Checkbox завершила етап бета-тестування, і тепер приєднатися до системи може будь-хто.

Дивися повний текст Дубілет запустив сервіс програмних кас Checkbox (відео).
R2
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