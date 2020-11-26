Програмний РРО Checkbox завершила етап бета-тестування, і тепер приєднатися до системи може будь-хто.
Дивися повний текст Дубілет запустив сервіс програмних кас Checkbox (відео).
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:38
Дубілет запустив сервіс програмних кас Checkbox (відео)
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Дивися повний текст Дубілет запустив сервіс програмних кас Checkbox (відео).
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