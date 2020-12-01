ФГВФО планує реструктуризувати борги перед Мінфіном вже у І півріччі 2021 року.
Дивися повний текст Підвищення гарантованої суми й покриття вкладів у МФО: плани Фонду гарантування на 2021.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:29
Підвищення гарантованої суми й покриття вкладів у МФО:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення гарантованої суми й покриття вкладів у МФО: плани Фонду гарантування на 2021.
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:30
І це чудова новина, а то я вже подумав було що про це вже встигли забути з тим ковідом
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