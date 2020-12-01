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Підвищення гарантованої суми
й покриття вкладів у МФО:...

Підвищення гарантованої суми й покриття вкладів у МФО:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:29

Підвищення гарантованої суми й покриття вкладів у МФО:...

Пропонуємо до обговорення:
ФГВФО планує реструктуризувати борги перед Мінфіном вже у І півріччі 2021 року.

Дивися повний текст Підвищення гарантованої суми й покриття вкладів у МФО: плани Фонду гарантування на 2021.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:30

І це чудова новина, а то я вже подумав було що про це вже встигли забути з тим ковідом
nighthawk5
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