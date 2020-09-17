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Кредит без дзвінків за 5 хвилин з Тенго
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:33
Пропонуємо до обговорення:
Вам терміново потрібен кредит? Немає часу на паперову тяганину і візит в банк? Ви тимчасово не працюєте або з якихось причин не можете підтвердити свій дохід. Тепер це не проблема! У Тенго можна взяти кредит на картку всього за 5 хвилин, оформивши заявку з телефону або з комп'ютера. Відсоткова ставка 1% — на перший і повторний кредити. Швидше і дешевше просто не буває!
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:33
>ставка 1% на всі кредити
один відсоток річних?)
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