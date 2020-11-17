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Нацполіція отримала перші
30 мобільних станцій...

Нацполіція отримала перші 30 мобільних станцій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:02

Нацполіція отримала перші 30 мобільних станцій...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Держагентства інфраструктурних проектів (Укрінфрапроект) Кирило Хомяков оголосив про передачу Нацполіції України перших 30 мобільних станцій техогляду автомобілів на основі моделі Renault Master.

Дивися повний текст Нацполіція отримала перші 30 мобільних станцій техогляду: зможуть перевіряти авто прямо на дорозі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:02

Мастер-класс от гуру - как машину за 750 тыс грн продать за 2 млн. Браво!
PS: всё это измерительное оборудование можно было поместить в багажник Октавии, например, но её тяжело продать за 2 млн, а бус - запросто!
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:22

Получили 30 дополнительных КОРМУШЕК.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 00:04

Я за только за шум.. Все остальное вообще не важно. Опыт вождения 400 000 км.
9956799
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:03

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А то что дымит хуже паровоза и ты за ним едишь, или слепит фарами как от сварки даже в отражение, то мало волнует???
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:07

Опять бандиты в форме возвращаются на дороги кошмарить автолюбителей и искать аптечки и другую мелочевку чтобы поживиться. От чего ушли к тому и пришли. Чем дальше тем все хуже и туже гайки закручивают населению.
asurovv960
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