|
|
|
Нацполіція отримала перші 30 мобільних станцій...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:02
Пропонуємо до обговорення:
Голова Держагентства інфраструктурних проектів (Укрінфрапроект) Кирило Хомяков оголосив про передачу Нацполіції України перших 30 мобільних станцій техогляду автомобілів на основі моделі Renault Master.
Дивися повний текст Нацполіція отримала перші 30 мобільних станцій техогляду: зможуть перевіряти авто прямо на дорозі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91665
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:02
Мастер-класс от гуру - как машину за 750 тыс грн продать за 2 млн. Браво!
PS: всё это измерительное оборудование можно было поместить в багажник Октавии, например, но её тяжело продать за 2 млн, а бус - запросто!
-
LutsMan
-
-
- Повідомлень: 843
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:22
Получили 30 дополнительных КОРМУШЕК.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2193
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 556 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 00:04
Я за только за шум.. Все остальное вообще не важно. Опыт вождения 400 000 км.
-
9956799
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 11.01.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:03
9956799
А то что дымит хуже паровоза и ты за ним едишь, или слепит фарами как от сварки даже в отражение, то мало волнует???
-
ALexxxS
-
-
- Повідомлень: 744
- З нами з: 23.04.10
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:07
Опять бандиты в форме возвращаются на дороги кошмарить автолюбителей и искать аптечки и другую мелочевку чтобы поживиться. От чего ушли к тому и пришли. Чем дальше тем все хуже и туже гайки закручивают населению.
-
asurovv960
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 09.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 12:54
asurovv960 такие рычаги контроля для не честных полицаев могут обернутся проблемами.
Но сейчас у людей полная свобода, они начинаю ставить ксеноны, вырезают катализаторы и т.д. Предложите вариант, как можно это побороть?
-
egor6508
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 23.01.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:37
я офігіваю з цих МВС. то закупають Тайзери до того як якась правова база їх примінення є. тепер ці станціє закупають, а яким таким законом ця перевірка на дорогах прописана, що вони їх закупили?
-
Remington
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 19.09.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|