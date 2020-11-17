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Нацполіція отримала перші
30 мобільних станцій...

Нацполіція отримала перші 30 мобільних станцій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:32

  ALexxxS написав:А то что дымит хуже паровоза и ты за ним едишь, или слепит фарами как от сварки даже в отражение, то мало волнует???


у кого дымит, у тех денег нет - с них брать нечего.
А закупили бабло стричь с тех у кого есть. У таких не дымит.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:00

asurovv960 никогда не давал взятки, штраф так штраф. Всеравно заполнят криво и можно анулировать.
К завдскому ксенону у меня вопросов нет, а вот переделки без линз, изрядно достали.
egor6508
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:08

Хотели Европу ? получайте
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