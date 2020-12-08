RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціна на електроенергію в
Україні знову збільшилася, і...

Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:18

Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку".

Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і вона все ще вища, ніж у Європі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91658
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:18

И где государство?Продали всю энергосистему ахметову и самоустранились.Так зачем нам такое государство?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2193
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні облгази підвищили абонплату на газ - ЗМІ 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 08 гру, 2020 09:44
30 2421
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 16:19
_hunter
Мінцифри запроваджує електронні ТТН в Україні
R2 » Пон 14 гру, 2020 11:38
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 11:38
p_a_l
Продажі електромобілів в Україні впали
R2 » П'ят 11 гру, 2020 14:10
9 506
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 21:51
2XL

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron