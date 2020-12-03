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Ціна на електроенергію в
Україні знову збільшилася, і...

Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:18

Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку".

Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і вона все ще вища, ніж у Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:18

И где государство?Продали всю энергосистему ахметову и самоустранились.Так зачем нам такое государство?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:53

  sena_2008atp написав:И где государство?Продали всю энергосистему ахметову и самоустранились.Так зачем нам такое государство?

Государство запустило рынок электроэнергии при отсутствии конкуренции на нем.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:59

cannabis_ua
Що Ви так культурно. Держава перетворилась в гопника, яка дозволила легальний грабунок без контролю тих українців які ще залишились на цій території. Все йде по спіралі, дехто вверх, дехто вниз. Феодалізм, рабсто - куди ми деградуємо покаже час. :D
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:06

Ахметову дорога до Януковича.. грабує народ при любій владі
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