Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку".
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і вона все ще вища, ніж у Європі.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:18
Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і вона все ще вища, ніж у Європі.
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:18
И где государство?Продали всю энергосистему ахметову и самоустранились.Так зачем нам такое государство?
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:53
Государство запустило рынок электроэнергии при отсутствии конкуренции на нем.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 15 гру, 2020 12:59
cannabis_ua
Що Ви так культурно. Держава перетворилась в гопника, яка дозволила легальний грабунок без контролю тих українців які ще залишились на цій території. Все йде по спіралі, дехто вверх, дехто вниз. Феодалізм, рабсто - куди ми деградуємо покаже час.
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