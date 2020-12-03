Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і...

Додано: Вів 15 гру, 2020 14:11

Скажите, почему вы сравниваете Украину с государствами которым Бог не дал АЕС с самой дешовой енергией? Почему вы не сравниваете что в тех странах автомобили в 2 раза дешевле чем у нас и догоги не сравнить лучше. Почему вы не сравниваете что в тех странах в розетке 220В а не 170-190В как у нас или в тех странах газ в отличии от Украины продают очещенный а не как у нас пополам с примесями что он еле горит зато счетчик крутит что бешенный? Почему вы молчите что в Европе леса запрещено вырубать и вывозить на експорт как в Украине сейчас делается? Почему вы молчите что в Украине более половины населения живет за гранью выживания, хуже чем бомжи в Европе? Почему нас заставляют отказаться от единственного блага что у нас осталось- ето дешевая Атомная енергия?