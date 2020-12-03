Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку".
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і вона все ще вища, ніж у Європі.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:18
Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і вона все ще вища, ніж у Європі.
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:18
И где государство?Продали всю энергосистему ахметову и самоустранились.Так зачем нам такое государство?
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:53
Государство запустило рынок электроэнергии при отсутствии конкуренции на нем.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 15 гру, 2020 12:59
cannabis_ua
Що Ви так культурно. Держава перетворилась в гопника, яка дозволила легальний грабунок без контролю тих українців які ще залишились на цій території. Все йде по спіралі, дехто вверх, дехто вниз. Феодалізм, рабсто - куди ми деградуємо покаже час.
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:05
А хорошие новости хоть когда то будут в етой стране? Или доводят страну до того что даже самые ярые бендеровцы выйдут на площади и будут звать Януковоща обратно чтобы снизил тарифы и отменил техосмотр?
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:11
Скажите, почему вы сравниваете Украину с государствами которым Бог не дал АЕС с самой дешовой енергией? Почему вы не сравниваете что в тех странах автомобили в 2 раза дешевле чем у нас и догоги не сравнить лучше. Почему вы не сравниваете что в тех странах в розетке 220В а не 170-190В как у нас или в тех странах газ в отличии от Украины продают очещенный а не как у нас пополам с примесями что он еле горит зато счетчик крутит что бешенный? Почему вы молчите что в Европе леса запрещено вырубать и вывозить на експорт как в Украине сейчас делается? Почему вы молчите что в Украине более половины населения живет за гранью выживания, хуже чем бомжи в Европе? Почему нас заставляют отказаться от единственного блага что у нас осталось- ето дешевая Атомная енергия?
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:16
Новость из разряда, у соседа хата сгорела, давайте и себе хату подпалим. Или отрезать кому то х**** если он у кого то длиннее чем у тебя. Зачем сравнивать корову с козой? Сравните уровни жизни для начала. В Европе 50 лет люди в роскоши жили нивчем себе не отказывая, в то время как в Украине люди жили как рабы. И вы хотите сразу на етих рабов навесить налоги такие как на европейцев? Нах. мне тогда ваш ЕС? На следующих выборах для вас будет сюрприз, когда выберут того кто против сближения с ЕС.
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:24
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:30
Re: Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і...
Пока вы тут жалуетесь на слабую конкуренцию, тыщи других жалуются что государсто не субсидирует им электроэнергию и что покупает дорогую "зеленую".
Mind the gap.
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