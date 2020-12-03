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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:32
Несподівана новина, а то всі інформагенства малювали протилежну картину і що ціну на електроенергію слід підіймати ледь не втричі. А от воно як насправді. А ще у нас ринок буцім-то є, питання - Даєш електроенергію з Норвегії?
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:53
При чем здесь ЕС? Газ и энергетика контролируются олигархами, правительство и зрада прикормлены олигархами. Вот на них и пинайте. Они ЕС используют только для сравнения налогов и тарифов (собирают их в основном, чтобы украсть, а не для финансирования инфраструктуры и функций государства), но почему-то умалчивают об уровне жизни и доходах. Им не выгодно, чтобы население хорошо жило, т. к. не кому будет за копейки горбатиться на заводах олигархов.
С коррупцией и олигархатом нам не видать никакого ЕС, поэтому расслабтесь. Еще долго будем в этом болоте, а может и навсегда.
Востаннє редагувалось Ragnar в Вів 15 гру, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 гру, 2020 15:04
Re: Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і...
Помайданили, пришли в Европу. Пора майданить на Америку.
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