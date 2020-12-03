Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку".
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і вона все ще вища, ніж у Європі.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:18
Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і вона все ще вища, ніж у Європі.
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:18
И где государство?Продали всю энергосистему ахметову и самоустранились.Так зачем нам такое государство?
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:53
Государство запустило рынок электроэнергии при отсутствии конкуренции на нем.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:24
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:30
Re: Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і...
Пока вы тут жалуетесь на слабую конкуренцию, тыщи других жалуются что государсто не субсидирует им электроэнергию и что покупает дорогую "зеленую".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:32
Несподівана новина, а то всі інформагенства малювали протилежну картину і що ціну на електроенергію слід підіймати ледь не втричі. А от воно як насправді. А ще у нас ринок буцім-то є, питання - Даєш електроенергію з Норвегії?
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:53
При чем здесь ЕС? Газ и энергетика контролируются олигархами, правительство и зрада прикормлены олигархами. Вот на них и пинайте. Они ЕС используют только для сравнения налогов и тарифов (собирают их в основном, чтобы украсть, а не для финансирования инфраструктуры и функций государства), но почему-то умалчивают об уровне жизни и доходах. Им не выгодно, чтобы население хорошо жило, т. к. не кому будет за копейки горбатиться на заводах олигархов.
С коррупцией и олигархатом нам не видать никакого ЕС, поэтому расслабтесь. Еще долго будем в этом болоте, а может и навсегда.
Востаннє редагувалось Ragnar в Вів 15 гру, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 гру, 2020 16:29
Потому что атомная энергия намного дороже зелёной. Вы не слушайте никого, а просто сами посчитайте и сравните: строительство станции + стоимость топлива за весь срок + стоимость утилизации этого топлива + утилизация станции.
Другое дело, что не угадали со сроками стимулирующего зелёного тарифа. Уже сейчас надо его делать таким, как в других странах - в половину обычного тарифа. Где-то около 1 грн.
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