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Ціна на електроенергію в
Україні знову збільшилася, і...

Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:18

Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку".

Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і вона все ще вища, ніж у Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:18

И где государство?Продали всю энергосистему ахметову и самоустранились.Так зачем нам такое государство?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:53

  sena_2008atp написав:И где государство?Продали всю энергосистему ахметову и самоустранились.Так зачем нам такое государство?

Государство запустило рынок электроэнергии при отсутствии конкуренции на нем.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:06

Ахметову дорога до Януковича.. грабує народ при любій владі
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:24

  cannabis_ua написав:рынок электроэнергии
Рынок в условиях монополии, которую настойчиво продвигает государство...
PSL
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:30

Re: Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася, і...

Пока вы тут жалуетесь на слабую конкуренцию, тыщи других жалуются что государсто не субсидирует им электроэнергию и что покупает дорогую "зеленую".
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:32

Несподівана новина, а то всі інформагенства малювали протилежну картину і що ціну на електроенергію слід підіймати ледь не втричі. А от воно як насправді. А ще у нас ринок буцім-то є, питання - Даєш електроенергію з Норвегії?
777serg87
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:53

  asurovv960 написав:Новость из разряда, у соседа хата сгорела, давайте и себе хату подпалим. Или отрезать кому то х**** если он у кого то длиннее чем у тебя. Зачем сравнивать корову с козой? Сравните уровни жизни для начала. В Европе 50 лет люди в роскоши жили нивчем себе не отказывая, в то время как в Украине люди жили как рабы. И вы хотите сразу на етих рабов навесить налоги такие как на европейцев? Нах. мне тогда ваш ЕС? На следующих выборах для вас будет сюрприз, когда выберут того кто против сближения с ЕС.

При чем здесь ЕС? Газ и энергетика контролируются олигархами, правительство и зрада прикормлены олигархами. Вот на них и пинайте. Они ЕС используют только для сравнения налогов и тарифов (собирают их в основном, чтобы украсть, а не для финансирования инфраструктуры и функций государства), но почему-то умалчивают об уровне жизни и доходах. Им не выгодно, чтобы население хорошо жило, т. к. не кому будет за копейки горбатиться на заводах олигархов.
С коррупцией и олигархатом нам не видать никакого ЕС, поэтому расслабтесь. Еще долго будем в этом болоте, а может и навсегда.
Востаннє редагувалось Ragnar в Вів 15 гру, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:29

  asurovv960 написав:Почему нас заставляют отказаться от единственного блага что у нас осталось- ето дешевая Атомная енергия?

Потому что атомная энергия намного дороже зелёной. Вы не слушайте никого, а просто сами посчитайте и сравните: строительство станции + стоимость топлива за весь срок + стоимость утилизации этого топлива + утилизация станции.

Другое дело, что не угадали со сроками стимулирующего зелёного тарифа. Уже сейчас надо его делать таким, как в других странах - в половину обычного тарифа. Где-то около 1 грн.
N0mad
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:16

знову збільшилась і вона ще вища.
от дивина.
igorbuda52
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