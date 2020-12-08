Перерахунок пенсійних виплат в Україні відкладається до березня 2021 року.
Дивися повний текст В Україні можуть перенести індексацію пенсій у 2021 році.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 06:34
В Україні можуть перенести індексацію пенсій у 2021 році
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Дивися повний текст В Україні можуть перенести індексацію пенсій у 2021 році.
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