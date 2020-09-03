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У Криму "з молотка" пішов один
із найбільших виноробних...

У Криму "з молотка" пішов один із найбільших виноробних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 07:55

У Криму "з молотка" пішов один із найбільших виноробних...

Пропонуємо до обговорення:
Акції та майно виноробного заводу “Масандра” купило на електронному аукціоні ТОВ “Южный проект” за 5,3 млрд рублів (понад 72,6 млн доларів).

Дивися повний текст У Криму \"з молотка\" пішов один із найбільших виноробних комбінатів Європи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 07:55

А в Украине всё идет, порты, лес, облэнерго.... например идут с молотка и что ? кто то шум подымает?
svetoch-10
 
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