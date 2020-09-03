Акції та майно виноробного заводу “Масандра” купило на електронному аукціоні ТОВ “Южный проект” за 5,3 млрд рублів (понад 72,6 млн доларів).
Дивися повний текст У Криму \"з молотка\" пішов один із найбільших виноробних комбінатів Європи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 гру, 2020 07:55
У Криму "з молотка" пішов один із найбільших виноробних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Криму \"з молотка\" пішов один із найбільших виноробних комбінатів Європи.
Додано: Вів 15 гру, 2020 07:55
А в Украине всё идет, порты, лес, облэнерго.... например идут с молотка и что ? кто то шум подымает?
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|