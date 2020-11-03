RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Uber з'єднав Троєщину,
Позняки, Борщагівку (карта...

Uber з'єднав Троєщину, Позняки, Борщагівку (карта...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 08:54

Uber з'єднав Троєщину, Позняки, Борщагівку (карта...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють в компанії.

Дивися повний текст Uber з'єднав Троєщину, Позняки, Борщагівку (карта маршрутів Shuttle).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91656
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Uber з'єднав Троєщину, Позняки, Борщагівку (карта...
R2 » Вів 15 гру, 2020 08:53
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 08:55
unicdima
«Метро на Троєщину»: які з 22 станцій нової гілки...
R2 » Вів 03 лис, 2020 13:49
3 304
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 16:51
vano80
Uber повністю перейде на електромобілі
R2 » Сер 09 вер, 2020 23:00
1 99
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 23:00
siriys

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.