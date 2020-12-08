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Уряд готує законопроєкт щодо
індексації пенсій для...

Уряд готує законопроєкт щодо індексації пенсій для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:32

Уряд готує законопроєкт щодо індексації пенсій для...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт Мінсоцполітики пропонуватиме «відновлювати індексацію за одними правилами для всіх».

Дивися повний текст Уряд готує законопроєкт щодо індексації пенсій для чотирьох мільйонів українців.
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