Законопроєкт Мінсоцполітики пропонуватиме «відновлювати індексацію за одними правилами для всіх».
Дивися повний текст Уряд готує законопроєкт щодо індексації пенсій для чотирьох мільйонів українців.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 09:32
Уряд готує законопроєкт щодо індексації пенсій для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд готує законопроєкт щодо індексації пенсій для чотирьох мільйонів українців.
Додано: Вів 15 гру, 2020 09:32
Прчему забыли за пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и которые уходили на пенсию по старым законам 20 лет стажа и в 55 лет, почему мы, как вырванное звено из цепи, таких много в стране???
Додано: Вів 15 гру, 2020 09:45
До того часу, як ви вирівняєте несправедливість, половина пенсіонерів держслужбовців при пенсії у 2 тис. Грн.передохне
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:19
Прикольно у меня 2я категория был в 1987г на станции получаю аж 200 грн.Да подавитесь вы ими твари ненажорливые,200 грн. сумма и не тказывай себе не в чем?
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:38
У меня стаж 52 года безпрерывный, пенсия 3,500. С 01 12 2020 добавили 17 гр,.Зачем трезвонить о повышении ,если за каждый отработанный сверх стажа год добавили по 0,57 коп .
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