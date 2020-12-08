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Уряд готує законопроєкт щодо
індексації пенсій для...

Уряд готує законопроєкт щодо індексації пенсій для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:32

Уряд готує законопроєкт щодо індексації пенсій для...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт Мінсоцполітики пропонуватиме «відновлювати індексацію за одними правилами для всіх».

Дивися повний текст Уряд готує законопроєкт щодо індексації пенсій для чотирьох мільйонів українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:32

Прчему забыли за пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и которые уходили на пенсию по старым законам 20 лет стажа и в 55 лет, почему мы, как вырванное звено из цепи, таких много в стране???
flasenko551
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:45

До того часу, як ви вирівняєте несправедливість, половина пенсіонерів держслужбовців при пенсії у 2 тис. Грн.передохне
dariya_savchuk1957
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:19

Прикольно у меня 2я категория был в 1987г на станции получаю аж 200 грн.Да подавитесь вы ими твари ненажорливые,200 грн. сумма и не тказывай себе не в чем?
anthraxkurt
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:38

У меня стаж 52 года безпрерывный, пенсия 3,500. С 01 12 2020 добавили 17 гр,.Зачем трезвонить о повышении ,если за каждый отработанный сверх стажа год добавили по 0,57 коп .
lobanlidia7
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