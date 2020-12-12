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Україна візьме участь у
розробці ізраїльської вакцини...

Україна візьме участь у розробці ізраїльської вакцини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:20

Україна візьме участь у розробці ізраїльської вакцини...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба посольства України в Ізраїлі в Facebook.

Дивися повний текст Україна візьме участь у розробці ізраїльської вакцини від COVID.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:20

Каким образом? будем людей давать для тестирования???))
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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