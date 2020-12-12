Про це повідомляє прес-служба посольства України в Ізраїлі в Facebook.
Дивися повний текст Україна візьме участь у розробці ізраїльської вакцини від COVID.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:20
Україна візьме участь у розробці ізраїльської вакцини...
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Дивися повний текст Україна візьме участь у розробці ізраїльської вакцини від COVID.
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