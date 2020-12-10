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У Раді пояснили, навіщо зрівнювати ціну електрики для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 гру, 2020 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Ідея Кабінету міністрів про вирівнюванні ціни на електроенергію для населення і промисловості полягає в тому, щоб не давати пільг тим, хто добре заробляє, але допомагати субсидіями тим, хто цього потребує.
Дивися повний текст У Раді пояснили, навіщо зрівнювати ціну електрики для населення і промисловості
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:05
"Скажите, почему государство должно предоставлять льготы тем, кто хорошо зарабатывает? " - потому что государство не может (или не хочет) справится с теневой экономикой и не знает кто хорошо зарабатывает. Также государство дотирует огромное количество льготников, которые тоже могут хорошо зарабатывать.
Нет логики у государства.
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