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Одноразова допомога роботодавцю
(покрокова інструкція,...

Одноразова допомога роботодавцю (покрокова інструкція,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:48

Одноразова допомога роботодавцю (покрокова інструкція,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державний центр занятості.

Дивися повний текст Одноразова допомога роботодавцю (покрокова інструкція, необхідні документи).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:49

если нет наемных работников, то и не жди помощи от государства?
henk
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:27

  henk написав:если нет наемных работников, то и не жди помощи от государства?

Про помощь ФОПам отдельная новость была...
_hunter
 
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