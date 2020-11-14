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Одноразова допомога роботодавцю (покрокова інструкція,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 гру, 2020 12:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державний центр занятості.
Дивися повний текст Одноразова допомога роботодавцю (покрокова інструкція, необхідні документи)
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R2
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:49
если нет наемных работников, то и не жди помощи от государства?
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henk
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:27
henk написав:
если нет наемных работников, то и не жди помощи от государства?
Про помощь ФОПам отдельная новость была...
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_hunter
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