2021 року влада розпочне підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли почнуть готуватися до перепису населення.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:37
У Кабміні розповіли, коли почнуть готуватися до перепису...
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Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли почнуть готуватися до перепису населення.
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:37
Зачем спешить? Чем дальше оттягивать, тем меньше считать.
Зачем делать лишние телодвижения?
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