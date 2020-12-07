В урядовому кварталі столиці знову мітингують фізособи-підприємці.
Дивися повний текст Біля Ради знову мітингують ФОПи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:38
Біля Ради знову мітингують ФОПи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Біля Ради знову мітингують ФОПи.
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:38
"Предприниматели предлагают не платить разовую помощь в размере 8 тысяч гривен, взамен – предоставить им дотации"
такие умные, а где эти деньги брать? В бюджете нет средств на это. И не будет, тк 73% выбрали непрофессионалов, которые ничего не понимают, что делать с экономикой.
|