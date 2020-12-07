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Біля Ради знову
мітингують ФОПи

Біля Ради знову мітингують ФОПи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:38

Біля Ради знову мітингують ФОПи

Пропонуємо до обговорення:
В урядовому кварталі столиці знову мітингують фізособи-підприємці.

Дивися повний текст Біля Ради знову мітингують ФОПи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:38

"Предприниматели предлагают не платить разовую помощь в размере 8 тысяч гривен, взамен – предоставить им дотации"

такие умные, а где эти деньги брать? В бюджете нет средств на это. И не будет, тк 73% выбрали непрофессионалов, которые ничего не понимают, что делать с экономикой.
fishman
 
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