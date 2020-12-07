В урядовому кварталі столиці знову мітингують фізособи-підприємці.
Дивися повний текст Біля Ради знову мітингують ФОПи.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:38
Біля Ради знову мітингують ФОПи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Біля Ради знову мітингують ФОПи.
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:38
"Предприниматели предлагают не платить разовую помощь в размере 8 тысяч гривен, взамен – предоставить им дотации"
такие умные, а где эти деньги брать? В бюджете нет средств на это. И не будет, тк 73% выбрали непрофессионалов, которые ничего не понимают, что делать с экономикой.
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:42
если нет средств то и не надо с людьми экспериментировать типа локдаунов . чего только стоит степановский эксперимент карантин выходного дня и т. д
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:26
fishman
Так предприниматели и не просят денег, всего лишь им не мешать
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:27
Задротич бывший государственник, перекрашенный под фопа.) Про отмену ПДВ и остальных налогов они не заикнутся...
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:21
И что им еще нужно? По 8000 получили и сидите. Вон в Украине миллионы работников и пенсионеров получают ниже прожиточного минимума и никто не выходит на протесты
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:29
Re: Біля Ради знову мітингують ФОПи
По карті показує, що Хрещатик і Грушевського перекриті, ще й Шулявський міст закрили через упавші стовпи, Правий берег стоїть як ніколи.
Тут вже недоопрацювання поліції, Хрещатик мали б розблокувати.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Вів 15 гру, 2020 18:42
Re: Біля Ради знову мітингують ФОПи
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:08
Re: Біля Ради знову мітингують ФОПи
Кто ж им доктор: согласны терпеть и более того снова и снова голосовать за клоунов - других денег и не будет.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 15 гру, 2020 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:35
asurovv960,
кто и когда получил ?
никто и ничего не получал ( да и , вряд-ли получит)
поинтересуйтесь пошагово, кто может подавать заявку и КАК.
Востаннє редагувалось Марта в Вів 15 гру, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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