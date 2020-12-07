Біля Ради знову мітингують ФОПи

unicdima,
имеют право !
и не для того "революция достоинства" была, чтоб в европейской стране мирный митинг разгонять.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:37
unicdima,
имеют право !
и не для того "революция достоинства" была, чтоб в европейской стране мирный митинг разгонять.
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