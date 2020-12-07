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Біля Ради знову
мітингують ФОПи

Біля Ради знову мітингують ФОПи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:37

unicdima,
имеют право !
и не для того "революция достоинства" была, чтоб в европейской стране мирный митинг разгонять.
Марта
 
Повідомлень: 168
З нами з: 24.11.15
Подякував: 112 раз.
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