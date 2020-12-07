unicdima,
имеют право !
и не для того "революция достоинства" была, чтоб в европейской стране мирный митинг разгонять.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 20:37
unicdima,
имеют право !
и не для того "революция достоинства" была, чтоб в европейской стране мирный митинг разгонять.
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:19
не имеют.
в каком законе прописано, что они имеют право блокировать движение, устраивая коллапс в городе?
есть выделенное место у ВР, там пусть митингуют.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:02
Re: Біля Ради знову мітингують ФОПи
Нет никакого выделенного места у ВР, да и вообще где либо
В Конституции.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:07
так почему не хотят работать с кассовыми аппаратами? значит преступники, утаивающие доходы? посадить их всех.
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:09
Re: Біля Ради знову мітингують ФОПи
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:49
Це неправда: ті, хто працюють навіть на мінімальну зарплатню, отримують вище прожиткового мінімуму. А найбідніші пенсіонери отримують як раз в розмірі прожиткового мінімуму.
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