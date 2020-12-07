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Біля Ради знову
мітингують ФОПи

Біля Ради знову мітингують ФОПи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:37

unicdima,
имеют право !
и не для того "революция достоинства" была, чтоб в европейской стране мирный митинг разгонять.
Марта
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:19

  Марта написав:unicdima,
имеют право !
и не для того "революция достоинства" была, чтоб в европейской стране мирный митинг разгонять.

не имеют.
в каком законе прописано, что они имеют право блокировать движение, устраивая коллапс в городе?
есть выделенное место у ВР, там пусть митингуют.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:02

Re: Біля Ради знову мітингують ФОПи

  unicdima написав:есть выделенное место у ВР

Нет никакого выделенного места у ВР, да и вообще где либо
  unicdima написав:в каком законе прописано, что они имеют право блокировать движение, устраивая коллапс в городе?

В Конституции.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:07

так почему не хотят работать с кассовыми аппаратами? значит преступники, утаивающие доходы? посадить их всех.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:09

Re: Біля Ради знову мітингують ФОПи

  maksymzp88 написав:посадить их всех.


краще зразу розстріляти і розвіяти прах по ветру
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:49

  asurovv960 написав:И что им еще нужно? По 8000 получили и сидите. Вон в Украине миллионы работников и пенсионеров получают ниже прожиточного минимума и никто не выходит на протесты

Це неправда: ті, хто працюють навіть на мінімальну зарплатню, отримують вище прожиткового мінімуму. А найбідніші пенсіонери отримують як раз в розмірі прожиткового мінімуму.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:54

  maksymzp88 написав:так почему не хотят работать с кассовыми аппаратами? значит преступники, утаивающие доходы? посадить их всех.

Поярков відповідає на ваше питання: https://youtu.be/WOqt9l8rNsA
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:33

  Delta7 написав:Про отмену ПДВ и остальных налогов они не заикнутся...

А с чего это вдруг они должны заикаться про отмену ПДВ и других налогов? Какое отношение они к ним имеют? Если уж на то пошло, то за отмену ПДВ должны заикаться обычные граждане, ведь именно они и являются прямыми плательщиками ПДВ.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:41

  Sergei написав:
  Delta7 написав:Про отмену ПДВ и остальных налогов они не заикнутся...

А с чего это вдруг они должны заикаться про отмену ПДВ и других налогов? Какое отношение они к ним имеют? Если уж на то пошло, то за отмену ПДВ должны заикаться обычные граждане, ведь именно они и являются прямыми плательщиками ПДВ.

Прямыми плательщиками НДС являются юридические лица работающие (в большинстве случаев) на классической схеме налогооблажения и являющиеся ООО или АО.

И ФОП-ы и простые граждане являются непрямыми плательщиками. И если простым гражданам можно заикаться, то почему не можно заикаться ФОП-ам? С точки зрения налоговой нагрузки вред от НДС в разы больший чем вред от кассовых аппаратов.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:45

Re: Біля Ради знову мітингують ФОПи

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Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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