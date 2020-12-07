unicdima,
имеют право !
и не для того "революция достоинства" была, чтоб в европейской стране мирный митинг разгонять.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:37
unicdima,
имеют право !
и не для того "революция достоинства" была, чтоб в европейской стране мирный митинг разгонять.
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:19
не имеют.
в каком законе прописано, что они имеют право блокировать движение, устраивая коллапс в городе?
есть выделенное место у ВР, там пусть митингуют.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:02
Re: Біля Ради знову мітингують ФОПи
Нет никакого выделенного места у ВР, да и вообще где либо
В Конституции.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:07
так почему не хотят работать с кассовыми аппаратами? значит преступники, утаивающие доходы? посадить их всех.
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:09
Re: Біля Ради знову мітингують ФОПи
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:49
Це неправда: ті, хто працюють навіть на мінімальну зарплатню, отримують вище прожиткового мінімуму. А найбідніші пенсіонери отримують як раз в розмірі прожиткового мінімуму.
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:54
Поярков відповідає на ваше питання:
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:33
А с чего это вдруг они должны заикаться про отмену ПДВ и других налогов? Какое отношение они к ним имеют? Если уж на то пошло, то за отмену ПДВ должны заикаться обычные граждане, ведь именно они и являются прямыми плательщиками ПДВ.
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:41
Прямыми плательщиками НДС являются юридические лица работающие (в большинстве случаев) на классической схеме налогооблажения и являющиеся ООО или АО.
И ФОП-ы и простые граждане являются непрямыми плательщиками. И если простым гражданам можно заикаться, то почему не можно заикаться ФОП-ам? С точки зрения налоговой нагрузки вред от НДС в разы больший чем вред от кассовых аппаратов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:45
Re: Біля Ради знову мітингують ФОПи
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 20 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|