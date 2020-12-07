Біля Ради знову мітингують ФОПи

Клятий Порох, то все він придумав!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 10:47
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:56
Frant аби не Порох! ©73%
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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