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Біля Ради знову
мітингують ФОПи

Біля Ради знову мітингують ФОПи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:47

  Мизантрóп написав:Зображення


Клятий Порох, то все він придумав!
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:56

Frant аби не Порох! ©73%
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:36

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Sergei написав:
  Delta7 написав:Про отмену ПДВ и остальных налогов они не заикнутся...

А с чего это вдруг они должны заикаться про отмену ПДВ и других налогов? Какое отношение они к ним имеют? Если уж на то пошло, то за отмену ПДВ должны заикаться обычные граждане, ведь именно они и являются прямыми плательщиками ПДВ.

Прямыми плательщиками НДС являются юридические лица работающие (в большинстве случаев) на классической схеме налогооблажения и являющиеся ООО или АО.

По-моему, Вы не дружите с элементарными математическими расчетами.

Юрлица - плательщики ПДВ платят всего лишь разницу между размером ПДВ в проданной продукции/товаре и размером ПДВ в купленной продукции/товаре. И эта разница практически никогда не будет равняться 100%-ному ПДВ. В лучшем случае несколько процентов. А может быть и отрицательной, тогда ПДВ вообще возмещается из бюджета.

А вот как раз обычные граждане ВСЕГДА оплачивают 100% размера ПДВ.

Например, купив в супермаркете продовольственных продуктов на 120 грн., обычный гражданин сразу же заплатит 20 грн. ПДВ, а магазин, с этих же продуктов, должен будет заплатить, к примеру, 5 грн. ПДВ. Причем "взяты" они будут фактически из ПДВ, уплаченного обычным гражданином.

Так кто в итоге является более "прямым" или реальным плательщиком ПДВ?

Фактическим плательщиком ПДВ всегда является конечный покупатель, который приобретает продукцию/товар/услуги для собственных нужд. И в подавляющем большинстве случаев таковыми конечными покупателями являются обычные граждане.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:40

Re: Біля Ради знову мітингують ФОПи

  Sergei написав:По-моему, Вы не дружите с элементарными математическими расчетами.

Юрлица - плательщики ПДВ платят всего лишь разницу между размером ПДВ в проданной продукции/товаре и размером ПДВ в купленной продукции/товаре.

Если бы не первое предложение и не последующий текст - то получилось бы вполне нормальное объяснение того как 20% налога размазывается на кучу продавцев и производителей которые являеются плательщиками НДС. Но ты зачем-то начал спорить сам с собой и доказывать что оказывается граждане платят НДС, а не юрлица.

Ну и да, изначально речь шла вообще о другом - о том что НДС гораздо сильнее бъет по карману в том числе и ФОП-а, чем кассовый аппарат. Так почему ФОП-ам не протестовать против НДС если уж так кассовый аппарат мешает?

Не надо рассказывать мне что 20% в чеке это сумма всего налога и что магазин заплатит в бюджет лишь часть этой суммы, а остальную заплатит его поставщик, завод сделавший пакет молока или колбасу и прочие кто поучаствовал в цепочке. Я и так это знаю. И сумма в чеке только лишь для того чтоб если покупатель колбасы сам является юрлицом платящим НДС, например рестораном русской кухни, то он может учесть это в своих налогах и указывая в чеке на оливье 20% НДС заплатить в бюджет только разницу между суммой в этом чеке и суммой в чеке на колбасу. Ни одно физлицо: ни покупатель колбасы, ни посетитель ресторана русской кухни - не платят НДС.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:26

  vitaliy_berdinskikh написав:Ни одно физлицо: ни покупатель колбасы, ни посетитель ресторана русской кухни - не платят НДС.

Я так понимаю, ты отрицаешь сам принцип косвенного налогообложения, согласно которому плательщиком косвенного налога (в данном случае - ПДВ) является именно покупатель? Думаю, продолжать сию дискуссию не имеет смысла...
Sergei
 
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