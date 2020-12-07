Біля Ради знову мітингують ФОПи

Додано: Сер 16 гру, 2020 11:40

Sergei написав: По-моему, Вы не дружите с элементарными математическими расчетами.



Юрлица - плательщики ПДВ платят всего лишь разницу между размером ПДВ в проданной продукции/товаре и размером ПДВ в купленной продукции/товаре. По-моему, Вы не дружите с элементарными математическими расчетами.Юрлица - плательщики ПДВ платят всего лишь разницу между размером ПДВ в проданной продукции/товаре и размером ПДВ в купленной продукции/товаре.

Если бы не первое предложение и не последующий текст - то получилось бы вполне нормальное объяснение того как 20% налога размазывается на кучу продавцев и производителей. Но ты зачем-то начал спорить сам с собой и доказывать что оказывается граждане платят НДС, а не юрлица.Ну и да, изначально речь шла вообще о другом - о том что НДС гораздо сильнее бъет по карману в том числе и ФОП-а, чем кассовый аппарат. Так почему ФОП-ам не протестовать против НДС если уж так кассовый аппарат мешает?Не надо рассказывать мне что 20% в чеке это сумма всего налога и что магазин заплатит в бюджет лишь часть этой суммы, а остальную заплатит его поставщик, завод сделавший пакет молока или колбасу и прочие кто поучаствовал в цепочке.И сумма в чеке только лишь для того чтоб, например рестораном русской кухни, то он может учесть это в своих налогах и указывая в чеке на оливье 20% НДС заплатить в бюджет только разницу между суммой в этом чеке и суммой в чеке на колбасу. Ни одно физлицо: ни покупатель колбасы, ни посетитель ресторана русской кухни - не платят НДС.