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ВР хоче збільшити витрати свого
апарату на півмільярда...

ВР хоче збільшити витрати свого апарату на півмільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:38

ВР хоче збільшити витрати свого апарату на півмільярда...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України планує витратити на свої потреби у 2021 році на 500 мільйонів гривень більше, ніж у 2020-му.

Дивися повний текст ВР хоче збільшити витрати свого апарату на півмільярда гривень більше, ніж у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:39

Та да, шутка ли за весь народ думать.
Igorten
 
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