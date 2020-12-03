Запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні буде плавним.
Дивися повний текст Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:33
Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити.
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:27
Вот интересно, есть ещё такие лопухи, что поверят государству Украина
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