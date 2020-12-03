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Накопичувальні пенсії в Україні:
коли їх будуть вводити

Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:33

Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити

Пропонуємо до обговорення:
Запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні буде плавним.

Дивися повний текст Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:27

Вот интересно, есть ещё такие лопухи, что поверят государству Украина
vladkokovlad007
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:58

Вот будет афёра века,представить страшно,даже МВФ против...
Scotch
 
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