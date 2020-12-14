Запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні буде плавним.
Дивися повний текст Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:33
Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити.
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:27
Вот интересно, есть ещё такие лопухи, что поверят государству Украина
Додано: Вів 15 гру, 2020 19:13
місто булька фурсіна тріснула.
але вру вище фактіів.
вони з презом в віртуалі.
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:34
...не считая банк Аркада, который не совсем банк, но пенсионный фонд которого где-то завис в воздухе.
Додано: Сер 16 гру, 2020 01:51
О каких накопительных пенсиях может идти речь если в Украине каждые 10 лет все гривневые накопления населения сгорают в гиперинфляциях. Вы уже прихватизацию заводов и енергетических обьектов провели что все имущество украинцев оказалось в руках десятка бандитов-олигархов. Давайте еще соберем деньги у пенсионеров и отдадим их Ахметову и Коломойскому чтобы охраняли.
Додано: Сер 16 гру, 2020 07:05
14 декабря 2020 Национальный Банк Украины своим решением вывел с рынка «Місто Банк». Решение это вынужденное и давно назревшее. Однако за Мисто-банком стоит Фурсин, один из партнеров Фирташа и Левочкина. Потому банк ситуация с которым, стала плохой ЕЩЕ В ОКТЯБРЕ, дотянули аж до декабря и вывели с рынка максимально странным образом, выделив ему 159 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН РЕФИНАНСА ОТ НБУ за месяц до этого!!!
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