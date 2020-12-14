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Накопичувальні пенсії в Україні:
коли їх будуть вводити

Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:33

Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити

Пропонуємо до обговорення:
Запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні буде плавним.

Дивися повний текст Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:27

Вот интересно, есть ещё такие лопухи, что поверят государству Украина
vladkokovlad007
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:58

Вот будет афёра века,представить страшно,даже МВФ против...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:13

місто булька фурсіна тріснула.
але вру вище фактіів.
вони з презом в віртуалі.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:34

...не считая банк Аркада, который не совсем банк, но пенсионный фонд которого где-то завис в воздухе.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:18

Бибипко уже вводил в 2011.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 01:51

О каких накопительных пенсиях может идти речь если в Украине каждые 10 лет все гривневые накопления населения сгорают в гиперинфляциях. Вы уже прихватизацию заводов и енергетических обьектов провели что все имущество украинцев оказалось в руках десятка бандитов-олигархов. Давайте еще соберем деньги у пенсионеров и отдадим их Ахметову и Коломойскому чтобы охраняли.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 07:05

14 декабря 2020 Национальный Банк Украины своим решением вывел с рынка «Місто Банк». Решение это вынужденное и давно назревшее. Однако за Мисто-банком стоит Фурсин, один из партнеров Фирташа и Левочкина. Потому банк ситуация с которым, стала плохой ЕЩЕ В ОКТЯБРЕ, дотянули аж до декабря и вывели с рынка максимально странным образом, выделив ему 159 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН РЕФИНАНСА ОТ НБУ за месяц до этого!!!
fadykstas
 
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