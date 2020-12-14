Запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні буде плавним.
Дивися повний текст Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:33
Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити.
Додано: Вів 15 гру, 2020 20:34
...не считая банк Аркада, который не совсем банк, но пенсионный фонд которого где-то завис в воздухе.
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:13
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:04
Re: Накопичувальні пенсії в Україні: коли їх будуть вводити
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:16
Эгеж, на днях был выведен с рынка Мисто Банк. А перед выводом в него залили рефинанс на 150 млн.грн. Постановление о выводе банка было опубликовано в конце рабочего дня, а не как это положено утром, как результат пишут о том, что банк до утра был подготовлен к выводу собственниками, разбиты крупные депозиты по 200 тыс.грн, очищена касса и прочие прелести ...
Зараз переглядають цей форум: Giroi, Google [Bot] і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|