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Tesla пропонує унікальну акцію, щоб збільшити продажі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 гру, 2020 15:19
Пропонуємо до обговорення:
Tesla запропонувала всім покупцям на північноамериканському ринку до кінця року бонус у вигляді 12 місяців безкоштовного і безлімітного доступу до зарядних станцій Supercharger.
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R2
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:20
Например, в таких странах, как Украина, нужно достаточное количестве подзарядных станций, а не акции
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petrenkoserg5
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Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
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