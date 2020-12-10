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Tesla пропонує унікальну акцію,
щоб збільшити продажі...

Tesla пропонує унікальну акцію, щоб збільшити продажі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:19

Tesla пропонує унікальну акцію, щоб збільшити продажі...

Пропонуємо до обговорення:
Tesla запропонувала всім покупцям на північноамериканському ринку до кінця року бонус у вигляді 12 місяців безкоштовного і безлімітного доступу до зарядних станцій Supercharger.

Дивися повний текст Tesla пропонує унікальну акцію, щоб збільшити продажі електрокарів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:20

Например, в таких странах, как Украина, нужно достаточное количестве подзарядных станций, а не акции
petrenkoserg5
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