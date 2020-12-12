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Виплати ФОПам: що робити,
якщо не працює "Дія"

Виплати ФОПам: що робити, якщо не працює "Дія"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:36

Виплати ФОПам: що робити, якщо не працює "Дія"

Пропонуємо до обговорення:
Уже понад 33 тисячі українців успішно подали заяви.

Дивися повний текст Виплати ФОПам: що робити, якщо не працює \"Дія\".
R2
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