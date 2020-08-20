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У Харкові працівники «кол-центрів»
знімали з рахунків...

У Харкові працівники «кол-центрів» знімали з рахунків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:53

У Харкові працівники «кол-центрів» знімали з рахунків...

Пропонуємо до обговорення:
Всього до діяльності колцентрів було залучено понад 100 осіб

Дивися повний текст У Харкові працівники «кол-центрів» знімали з рахунків українців гроші і переводили їх в Росію (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:54

Заголовок просто огонь. Вот зачем вводить людей в заблуждение такими заголовками? Деньги не ВЫВОДИЛИСЬ в РФ, а просто МЕНЯЛИСЬ на криптовалюту в российских обменниках и падали снова на счета преступников из Украины. А на счет БД - какую БД купили - по той и работали, вы бы разобрались кто регулярно сливает БД примата и остальные БД - новой почты и т.д.
RomanTik
 
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