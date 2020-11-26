RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ фіксує підвищений попит
населення на валюту другий...

НБУ фіксує підвищений попит населення на валюту другий...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:11

НБУ фіксує підвищений попит населення на валюту другий...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2020 року другий місяць поспіль спостерігається підвищений попит на валюту на готівковому ринку. З початку місяця населення купило на 100 млн доларів більше, ніж продало.

Дивися повний текст НБУ фіксує підвищений попит населення на валюту другий місяць поспіль.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91670
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:11

валюта просідає бо є попит?))
5kopiyok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 05.11.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 26 лис, 2020 12:42
39 4734
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 гру, 2020 13:58
Kudrjavuy
Данилишин назвав причини збільшеного попиту на валюту
R2 » Суб 12 гру, 2020 08:13
1 153
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 08:34
sergikkc007
Україна очікує на місію МВФ та другий транш у рамках...
R2 » П'ят 11 гру, 2020 12:33
2 125
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 гру, 2020 13:36
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.