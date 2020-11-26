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НБУ фіксує підвищений попит населення на валюту другий...
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Додано: Вів 15 гру, 2020 18:11
Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2020 року другий місяць поспіль спостерігається підвищений попит на валюту на готівковому ринку. З початку місяця населення купило на 100 млн доларів більше, ніж продало.
Дивися повний текст НБУ фіксує підвищений попит населення на валюту другий місяць поспіль
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R2
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Додано: Вів 15 гру, 2020 18:11
валюта просідає бо є попит?))
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5kopiyok
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Додано: Вів 15 гру, 2020 19:26
зі своєї статистики скажу що попит на валюту в мене вже років 5 стабільно помаленьку росте)
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nighthawk5
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Додано: Вів 15 гру, 2020 20:27
nighthawk5 написав:
зі своєї статистики скажу що попит на валюту в мене вже років 5 стабільно помаленьку росте)
У многих наоборот, растёт спрос на гривну, т. к. в Польше не платят гривной
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safonovstanislav
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